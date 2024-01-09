По словам президента Нобоа, режим чрезвычайного положения позволит военным и полиции взять под прямой контроль тюрьмы страны.

“Лос Чонерос» фактически контролируют большую часть Региональной тюрьмы в Гуаякиле, где сидел Фито.

«Наркотеррористические группировки хотят запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям, — заявил президент Нобоа. — Но мы не будем вести переговоры с террористами и мы не успокоимся, пока не восстановим мир в стране».

35-летний Даниэль Нобоа победил на президентских выборах в октябре прошлого года, меньше трех месяцев назад. Во время предвыборной кампании был убит один из кандидатов, бывший журналист и борец с мафией Фернандо Вильявисенсио, и в причастности к этому убийству подозревают «Лос Чонерос» и лично Фито, который угрожал политику.

Как объясняет эквадорская полиция, отсутствие Фито в камере было обнаружено в воскресенье. Его искали по всему строго охраняемому крылу тюрьмы, но не нашли.

Пока не ясно, сбежал ли Фито или же прячется где-то на территории большого тюремного комплекса. Когда именно Фито исчез из камеры, полиция тоже не знает.