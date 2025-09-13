Экс-кандидат в президенты Беларуси и лидер партии «Народная громада» Николай Статкевич, которого Александр Лукашенко освободил 11 сентября, исчез после отказа выехать из страны. Об этом, как передает «Радио Свобода», было объявлено на пресс-конференции бывших политзаключенных в Вильнюсе. Родственники политика также заявляют, что не имеют какой-либо информации о его месте нахождения.

«Белсат» со ссылкой на советника Светланы Тихановской Дениса Кучинского пишет, что оппозиционер, когда его везли в направлении Литвы, «практически выбил дверь, вылетел из автобуса и побежал на территорию Беларуси». Несколько часов он находился у границы на белорусской стороне, что зафиксировали камеры наблюдения. При этом жена, американские дипломаты и другие лица безуспешно пытались убедить его уехать.

«Наша Ніва» отмечает, что 11 сентября пропагандистские белорусские телеграм-каналы утверждали, будто Статкевич все же оказался в Литве, но уже на следующее утро начали распространять информацию о его исчезновении. Литовские власти утверждают, что Статкевич границу не пересекал.

Активист «Народной громады» Сергей Спарыш, освобожденный вместе со Статкевичем, заявил, что видел его в тюрьме КГБ в «отличном моральном состоянии». При этом Спарыш выразил крайнюю озабоченность здоровьем оппозиционера, учитывая его проблемы с сердцем, хронический бронхит и перенесенные в заключении коронавирус и пневмонию.

Николай Статкевич, участвовавший в президентских выборах 2010 года, был арестован перед выборами 2020-го и приговорен к 14 годам заключения по обвинению в «организации массовых беспорядков». 11 сентября Лукашенко освободил 52 политзаключенных, в числе которых был Статкевич. В ответ на этот шаг Соединенные Штаты сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».