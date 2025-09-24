В армянском Мердзаване во дворе своего дома убит глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, член оппозиционной партии «Страна для жизни». Также погиб его друг, полицейский Карен Абрамян. Еще один мужчина ранен. Человека, открывшего стрельбу, пока не нашли, его мотивы неизвестны.

Издание News.am опубликовало кадры с камеры видеонаблюдения, на которых трое мужчин, один из которых Володя Григорян, выходят из дома к машине. Пока они стоят у автомобиля, неизвестный мужчина в маске открывает стрельбу, после чего все трое падают на землю. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении и ношении оружия. СК Армении проверяет несколько версий случившегося.

Следователь по особо важным делам уточнил, что изучены участки дорог, ведущие к месту происшествия и отслеживающиеся камерами видеонаблюдения. «Записи также были изъяты и изучены, однако пока никаких подробностей сообщить не могу», – сказал следователь.

Случившееся осудил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Володя Григорян был избран главой общины (территориальная единица Армении) Паракар, расположенной в 12 км от Еревана, в апреле. На местных выборах он обошел кандидата от правящей партии «Гражданский договор», а сам был кандидатом от блока «Единство», куда входила и «Страна для жизни». Политику было 42 года.