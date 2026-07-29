Ичеришехер на один день превратился в настоящую арену состязаний на выносливость, силу и ловкость.

Как сообщает # впервые здесь состоялось соревнование Red Bull Pəhləvan, объединившее спорт, национальные традиции и атмосферу исторического центра Баку.

Маршрут длиной 1,7 километра пролегал между крепостными стенами Старого города. Участникам предстояло преодолеть десять испытаний — пять полос препятствий и пять функциональных станций, где проверялись не только физическая подготовка, но и способность грамотно распределять силы до самого финиша.

Интерес к соревнованию оказался высоким: организаторы получили свыше 500 заявок. Участие подтвердили 250 человек, а на старт вышли 158 спортсменов, готовых проверить свои возможности на древних улочках Ичеришехер.

Каждый этап требовал максимальной концентрации. Балансировочная линия не прощала ошибок, подвесная лестница, сетка для лазания и барьеры испытывали ловкость и координацию, а перенос тяжестей и приседания с мячом проверяли силу и выносливость. Победа зависела не только от скорости, но и от умения сохранять темп, не теряя драгоценные секунды на препятствиях.

Особую атмосферу мероприятию придали показательные выступления пехлеванов команды AMİNA-AZİF. Благодаря этому современные соревнования гармонично переплелись с традициями национального вида спорта.

По итогам состязания среди женщин первое место заняла Анна Юсупова, второй стала Лейла Мамедова, а третьей — Лилия Смирнова. Среди мужчин победу одержал Наджмаддин Залиев, серебряную награду завоевал Гюлоглан Асадзаде, бронзовым призером стал Фарид Зейналлы.

Награды победителям вручили двукратная чемпионка мира по OCR и атлет Red Bull Ида Матильда Стинсгор, олимпийский чемпион Парижа-2024, чемпион мира и Европы по дзюдо Хидаят Гейдаров, заместитель руководителя аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Рена Насирова-Мустафаева, а также президент Ассоциации национальных видов спорта Азербайджана Казым Гурбанов.

Red Bull Pəhləvan прошел при организационной поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер». Ассоциация национальных видов спорта Азербайджана и команда AMİNA-AZİF представили элементы традиционной пехлеванской культуры, команда LED.az подготовила функциональные и бренд-зоны мероприятия.