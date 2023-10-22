Религиозный лидер еврейской общины в Детройте Саманта Уолл была жестоко убита в субботу, 21 октября.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти и сообщение синагоги.

«По данным полиции, председатель правления синагоги Детройта была найдена мертвой в субботу утром с множественными ножевыми ранениями возле своего дома», — передает издание.

Департамент полиции Детройта сообщил, что на месте обнаружения погибшей женщины был заметен «кровавый след», ведущий к ее дому. Правоохранители предполагают, что убийство было совершено в здании. Мотив совершения преступления неизвестен.

По факту произошедшего начато расследование.

Сообщается, что 40-летняя Саманта Уолл долго работала над налаживанием отношений между мусульманской и еврейской общинами.