Обращение Общины Западного Азербайджана и других организаций гражданского общества распространено как официальный документ ООН.

Об этом # сообщили в Общине.

Было отмечено, что в связи с двойными стандартами и безразличием международного сообщества к длящимся на протяжении десятилетий страданиям и лишениям азербайджанцев в результате этнических чисток, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Арменией, 28 июля 2023 года Община Западного Азербайджана и другие организации гражданского общества Азербайджанской Республики приняли обращение. Это обращение распространено как официальные документы Генассамблеи ООН, Совета безопасности и Экономического и социального совета.