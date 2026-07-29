Глобальный свободный рынок, десятилетиями служивший главным идолом мирового порядка, окончательно отправлен в исторический утиль. На смену транснациональной интеграции пришла жестокая эпоха экономико-технологического национализма, где тарифы превратились в артиллерию, а критические минералы и полупроводники — в стратегическое оружие массового поражения. Согласно совместному докладу Мюнхенской конференции по безопасности и ЮНКТАД (UNCTAD), правила ВТО фактически недействительны: правила игры теперь диктует «право сильного», а неопределенность в мировой торговле достигла рекордных пиков, обогнав даже показатели времен пандемии. Мир не просто раскалывается на геополитические блоки — он переходит к состоянию перманентной экономической войны всех против всех.

Главным триггером нового витка противостояния стало тотальное возрождение протекционистских барьеров со стороны Соединенных Штатов, решивших вскрыть существующую систему торговых договоров. Исследователи Института мировой экономики Петерсона (PIIE) констатируют, что агрессивное взвинчивание эффективных тарифных ставок привело не к возвращению производств в Америку, а к колоссальному ценовому удару по собственным потребителям и бизнесу. Вашингтон окончательно отказался от роли гаранта свободной торговли, перейдя к двустороннему экономическому принуждению. В результате глобальные цепочки поставок вынуждены не просто адаптироваться, а физически перестраиваться, пытаясь огибать новые тарифные стены через третьи страны.

В ответ на американское давление Пекин развернул асимметричное наступление на самом уязвимом фланге Запада — в сфере критического сырья и редких металлов. Отчет Международного энергетического агентства (IEA) показывает, что поднебесная монополия на переработку диспрозия, тербия, самария и галлия превратилась из теоретической угрозы в жесткий рычаг влияния. Ограничив экспорт ключевых элементов, необходимых для производства электромобилей, ветрогенераторов и систем ВПК, Китай показал Западной Европе и США их абсолютную сырьевую беспомощность. За последние годы число товарных позиций, подпадающих под экспортный контроль Пекина, выросло втрое, вызвав гигантский скачок цен и дефицит на европейских и американских заводах.

Технологический фронт этой войны стал еще более бескомпромиссным. Блокировка поставок передового литографического оборудования, санкции против микроэлектронных гигантов и запреты на экспорт чипов для искусственного интеллекта оформили фактическое «технологическое эмбарго». Однако, как отмечает в своем свежем отчете McKinsey Global Institute, попытка полностью изолировать китайский техсектор привела лишь к замыканию азиатской цепочки внутри региона. Китай наращивает поставки компонентов и промышленного оборудования в страны АСЕАН, Индию и Мексику, где происходит финальная сборка, после чего товары под другими ярлыками всё равно попадают на западные рынки, но уже с двойной наценкой.

Европейский союз в этой схватке гигантов оказался в положении классического «сэндвича», зажатого между американскими тарифами и китайским протекционизмом. Эксперты брюссельского аналитического центра Bruegel подчеркивают, что попытки Европы защитить свой рынок с помощью углеродных пошлин (CBAM) и «зеленых» субсидий воспринимаются остальным миром как скрытая форма протекционизма. В условиях высокого энергодефицита и потери доступа к дешевым ресурсам европейская промышленность стремительно теряет конкурентоспособность, вынуждая концерны переносить производство либо в США под защиту субсидий, либо в Азию ближе к сырьевым источникам.

Параллельно с противостоянием супердержав на глобальную арену вышел ресурсный национализм Глобального Юга. Развивающиеся страны больше не желают оставаться сырьевыми колониями: Демократическая Республика Конго вводит квоты на экспорт кобальта, Индонезия жестко банит экспорт необработанного никеля, а Зимбабве и Мозамбик перекрывают каналы вывоза сырого лития и графита. Исследования UNCTAD фиксируют резкий рост локальных требований — отныне транснациональные корпорации обязаны строить перерабатывающие заводы прямо на территории добычи, передавать технологии и делиться прибылью, что окончательно добивает старую модель дешёвого извлечения ресурсов.

При этом аналитики единогласны в том, что концепция полной национальной автономии («решоринга») оказалась дорогостоящей иллюзией. Строительство дублирующих заводов, создание национальных запасов редких металлов и субсидирование локальных производств требуют астрономических трат. Вынужденный переход компании от логистики «точно в срок» (just-in-time) к стратегии «на всякий случай» (just-in-case) колоссально увеличивает себестоимость любого продукта — от смартфона до электромобиля. В итоге глобальная экономика платит за политические амбиции лидеров перманентно высокой инфляцией и торможением общего роста.

Архитектура международной торговли, строившаяся десятилетиями вокруг Всемирной торговой организации, окончательно парализована. Институциональный вакуум заполняется хаотичной сеткой временных двусторонних сделок, соглашений о хрупком «перемирии» и локальных блоков. Государственные субсидии и прямой протекционизм стали легальным стандартом экономической политики, а понятия «недобросовестная конкуренция» и «рыночные механизмы» потеряли первоначальный смысл.

Формирующийся на наших глазах новый мировой порядок будет гораздо более затратным, фрагментированным и жестким. Мир вступает в эпоху «техно-феодализма», где ключевые центры силы удерживают контроль над ограниченными критическими узлами — будь то патенты на алгоритмы ИИ, литографические сканеры или фабрики по разделению тяжелых редких земель. В этой реальности экономическая эффективность окончательно принесена в жертву национальной безопасности, а платить за новый геополитический расклад придется каждому рядовому потребителю планеты.

Автор

Агиль Гахраманов