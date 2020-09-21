В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет

Министерство туризма и древностей Египта объявило в воскресенье о том, что в древнем некрополе в Саккаре найдены еще 14 саркофагов в дополнение к 13-и, обнаруженным за неделю до этого. Возраст артефактов оценивается в 2500 лет.
Обширный некрополь Саккара расположен в 16 километрах к югу от знаменитых пирамид Гизы. Он является частью древнего города Мемфиса, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом находится колоссальная ступенчатая пирамида Джосера.
По сообщению ученых, деревянные саркофаги не открывались с момента захоронения. На их поверхности прекрасно сохранились изящные рисунки, выполненные охрой и синей краской, а также иероглифические надписи.
На странице министерства сообщается, что работы будут продолжены, и ученые надеются в ближайшее время обнаружить новые объекты.
Египетское правительство сейчас всячески поощряет археологические открытия по всей стране, чтобы возродить туризм, который пострадал от ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса.