В сети кинотеатров «CinemaPlus» возрастает популярность фантастического боевика «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который является 28-ым фильмом в киновселенной Marvel. Билеты раскупаются с космической скоростью, сообщили # в кинотеатре.

Первый сольный проект об этом персонаже вышел на экраны в 2016 году. Эта лента собрала в мировом прокате $677 млн. при бюджете $165 млн.

Официально о работе над будущим фильмом объявили в 2019 году.

Режиссёром выступил создатель оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэм Рэйми. Фильм, который изначально был заявлен как хоррор, сменил жанр на приключенческий боевик с элементами фантастики.

В главных ролях Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен и Рэйчел МакАдамс.

Продолжительность 140 минут. Возрастное ограничение 12+.

Коротко о фильме: Продолжение магических приключений Доктора Стрэнджа в новых мистических мирах и в противостоянии с новыми врагами. В новом фильме Стрэнджу предстоит исправить последствия освобождения мультивселенной, возникшие после событий в фильме в «Человек Паук: Нет пути домой».

Хотим отметить, что фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» можно посмотреть в кинотеатре «CinemaPlus», расположенном в торговом центре «Deniz Mall» с новейшей технологией 4DX .

Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.