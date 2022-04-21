В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «Gənclik Mall», прошёл предпремь ерный пресс показ романтической комедии производства Казахстана — «Почти мачо», сообщает #.

Журналисты получили положитель ные эмоции и позитив, после напряженного рабочего дня.

Режиссёр фильма Бакыджан Джиеналлы. В главных ролях: Дастан Оразбеков, Камшат Жолдыб аева и Абунасыр Сериков.

Продолжительность 100 минут. Возрастное ограничение 14+.

Коротко о фильме: стоматолог Дамир получает долгожданное предложение — работу в престижном медицинском центре в США.

Но мать ставит его перед выбором — либо он женится и улетает вместе с будущей женой, либо он остается в стране. Дамир узнает от своего пациента, что существует некое агентство знакомств, и именно там ему готов помочь пикап-тренер Ардак. Справится ли он с такой сложной задачей? Ведь у него всего лишь 2 месяца.

Поддержку в организации мероприятия оказали: ресторан «Etiler», креативная компания «Light inBlack» и Şeh Su.

Хотим отметить, что фильм «Почти мачо»демонстрируется только в сети кинотеатров «CinemaPlus».