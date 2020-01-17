В «CinemaPlus» прошёл показ фильма о всемирно известном штангисте

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «28 Mall» состоялся показ турецкого фильма «Карманный Геркулес: Наим Сулейманоглу», сообщает #.

Фильм посвящен всемирно известному штангисту Наим Сулейманоглу, оставившему неизгладимый след в истории турецкого и мирового спорта.

Особыми гостями мероприятия были 4-кратный мировой и 7-кратный чемпион Европы Вюгар Намазов, президент Азербайджанской Федерации Пауэрлифтинга Аладдин Алиев, 3-кратный мировой и 7-кратный чемпион Европы Рамиль Ахмедов, 4-кратный мировой и 3-кратный чемпион Европы в весе 75 кг и мировой рекордсмен Ровшан Халилов. Также, на мероприятии были проведены интересные тематические конкурсы, и победители получили призы.

Режиссером биографической картины является Озер Фейзиоглу.

Наим Сулейманоглу, по прозвищу Карманный Геркулес, этнический турок, родившийся в Болгарии, а затем принявший турецкое гражданство. Он обладает 47 мировыми рекордами, 3 олимпийскими золотыми медалями, выигранными на трёх разных Олимпийских играх, а также выиграл 6 чемпионатов Европы, 7 чемпионатов мира и имеет ещё множество других достойных достижений, стал единственным спортсменом, который способен поднять вес в три раза больше своего собственного веса. Ему было 15 лет, когда он поставил свой первый мировой рекорд.

Наим Сулейманоглу первый спортсмен, который выиграл золотую медаль на Олимпиаде за пределами Турции. Он оставил за собой рекорды, которые невозможно побить!

Поддержку в организации мероприятия оказали: «Cinema Distribution», спортивный оздоровительный комплекс «VitrFitness» и «Şeh Su».

Фильм «Карманный Геркулес: Наим Сулейманоглу» (Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu) будет транслироваться только в сети кинотеатров «CinemaPlus».