По итогам 2021 года рост цен в Чили составил 7,2% — самый высокий показатель с 2007 года.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Национальным институтом статистики (НИС) страны.

«В декабре 2021 года индекс потребительских цен вырос на 0,8%, в то время как изменение за 12 месяцев 2021 года составило 7,2%», — говорится в сообщении.

Согласно отчету НИС, больше всего в 2021 году в Чили выросли цены на транспорт (18,9%), услуги в сфере отдыха (14,4%), а также рестораны и отели (10,1%), а рост на продукты и безалкогольные напитки составил 5,5%.

«Основной причиной роста инфляции в Чили стало то, что компании не смогли быстро ответить на увеличившийся спрос на товары, что привело к значительному росту цен», — говорится в докладе регулятора.