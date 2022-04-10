Журналисты CNN сняли сюжет о работе Чернобыльской АЭС после ухода оттуда российских войск. Он был обнародован 9 апреля.

Съемочной группе показали этаж, на котором жили российские военные. Уровень радиации там повышен, но источника загрязнения не видно. Как объяснил украинский военнослужащий Игорь Угольков, который сопровождал журналистов, радиация исходит от мелких частиц, которые российские оккупанты принесли в здание в том числе на своей обуви.

«В других местах все нормально, но здесь радиация повысилась, потому что они здесь жили, – сказал военнослужащий. – Они ходили везде, и они также взяли с собой немного радиоактивной пыли [когда уходили]».

Сотрудники станции рассказали, что уровень радиации «лишь немного выше» того, что Всемирная ядерная ассоциация называет естественной радиацией – однократный контакт не представляет опасности, но постоянное облучение может представлять угрозу для здоровья.

По мнению украинских чиновников, поведение российских солдат на ЧАЭС – пример беспечности.

Как известно, оккупанты окапывались в Рыжем лесу – самом загрязненном месте зоны отчуждения. Генштаб Вооруженных сил Украины публиковал видео с дрона, на котором видны эти сооружения. (gordonua.com)