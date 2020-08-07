В чем причина? – Китай продолжает давление на тюрков

Появились новые свидетельства давления властей КНР на тюркские меньшинства, на уйгуров, казахов и т.д. При этом китайский посол в США поспешил заявить, что в Синьцзяне свили себе гнездо ячейки террористического ИГ. Но в международные организации на днях вновь попали сведения о том, что власти Китая отправили более миллиона уйгуров и представителей других меньшинств в лагеря, где они подвергаются жестокому обращению, пыткам и идеологической обработке, сотни тысяч уйгуров поместили в учреждения принудительного труда.

Кроме того, правительство Китая насильно стерилизует уйгурок, казашек, представительниц других малых наций, и вводит меры по контролю населения для сокращения численности уйгурского народа.

Тут уместно задуматься о причинах такого давления — ведь тюрков там не так много, по сравнению с китайцами. Интересно, чего именно не желает допустить Пекин подобными антигуманными мерами? Возможно, это какой-то расчет на будущее, то есть, что они опасаются проявления сепаратистских тенденций на северо-западе КНР в дальнейшем.

Эти моменты прокомментировал для # известный эксперт, директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— Ни для кого не секрет, что власти Китая привыкли административными мерами регулировать рождаемость и имеют в этом немалый опыт. На сегодня, например, эта страна на мировом уровне лидирует в гендерно-селективных абортах, стимулируя рождение мальчиков. Мальчики вырастают, и не найдя невест в Китае, уезжают в другие страны, создают там семьи и вливаются в диаспору — могучий инструмент китайского влияния.

Поэтому заявления, что представительниц тюркских народов в Китае целенаправленно стерилизуют, вполне могут иметь под собой основания. В свое время такое происходило в некоторых гораздо более цивилизованных и демократических странах Европы. В Финляндии, как условие для разрешения на брак, в 1929-1965 стерилизовали глухих женщин, эпилептиков, психически больных, умственно отсталых, больных венерическими заболеваниями — жертвами стали более 11000 человек. В Швеции в 1935-1975 годах 63 тыс. человек были стерилизованы на основе закона «о чистоте расы». В Германии в 1933-1945 гг. были стерилизованы ради «чистоты расы» 400 тыс. человек. У соседей Китая — в Японии в 1948-1996 гг. не менее 20 тыс. человек (а по смелым оценкам — даже 800 тыс.) стали жертвами насильственной стерилизации.

В США, критикующих КНР за принудительную стерилизацию нацменьшинств, также до 1974 г. в половине штатов практиковалась принудительная стерилизация, в основном психически больных, умственно отсталых, людей с наследственными болезнями и преступников. В Калифорнии в 1909-1964 гг. стерилизовали более 20 тыс. человек, в Северной Каролине в 1929-1973 гг. — 8 тыс., в Вирджинии в 1924-1929 — свыше 7,3 тысяч человек. Среди жертв стерилизации было немало индейцев, пуэрториканцев, афроамериканцев.

Не вижу причин, почему великие социальные экспериментаторы в Китае не могли бы тоже к этому прибегнуть. С точки зрения великодержавных интересов властей Китая, мультинациональность угрожает целостности страны, которая держится на коммунистической идеологии и главенстве титульной нации. Вспомним, как быстро развалился СССР, стоило снять в нем монополию Компартии на власть и допустить этнический сепаратизм.

Поэтому очевидно, что в случае уйгуров власти Китая заведомо настороженно относятся к национальному и религиозному возрождению, которое преподносится как «три зла» (терроризм, сепаратизм и религиозный экстремизм). Социальное угнетение уйгур со стороны немусульманского большинства делает уйгуров чувствительными к пропаганде радикальных идей, например, того же «Исламского Государства» (ИГИЛ), за которое, по некоторым данным, воюют до 5 тыс. граждан Китая.

Малочисленность тюрок, монголов, тибетцев в КНР не является основанием считать эти страхи Пекина необоснованными. Достаточно вспомнить о примерах Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, население которых составляло столь же небольшой процент от общего населения Азербайджана и Армении. В Китае немало потенциальных «карабахов» — даже таких, где население составляют этнические китайцы (например, Тайвань или Гонконг).

И точно так же, в мире немало внешних сил, которые были бы счастливы пожару сепаратизма в китайском доме. Естественно, не от любви к тюркам, а от желания дестабилизировать эту страну, которая является растущим экономическим конкурентом, влияние которого сказывается не только в Азии, но даже в Африке. Даже если для этого надо будет закрыть глаза на реальную опасность всему региону в лице таких сомнительных «друзей» уйгуров, как исламисты…

Это, впрочем, не означает, что проблемы уйгуров надуманные. Ведь скудная доказательная база обвинений против властей Китая может быть — и скорее всего! — связана в первую очередь с известной закрытостью Китая, преследованием там общественных активистов и независимой прессы. Просто и причины этих проблем, и пути их решения лежат немного не там, где их усердно ищут. В Китае идут экономические реформы, и они должны подкрепляться социальными и политическими трансформациями, включая и создание гражданского общества. Сейчас в Китае его нет, и конфликты с национальными и религиозными меньшинствами вместо стимулирования диалога сразу приобретают острые политические формы и выливаются в репрессии.

А чтобы опровергнуть «измышления» против китайской действительности, властям КНР достаточно допустить в Синьцзян-Уйгурский регион независимые исследовательские миссии. Иначе слухи о концлагерях и стерилизациях будут лишь множиться.