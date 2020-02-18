В чем Пашинян прав, а в чем нет?

Без преувеличения можно констатировать, что мюнхенская конференция по безопасности стала для нас такой же удачной, как ашхабадский саммит СНГ и Валдайский Форум.

В других статьях мы уже по мере возможности, постарались проанализировать различные аспекты Конференции по безопасности. Поэтому тут рассмотрим другие детали этого важного и многофакторного Форума, особенно, некоторые детали из панельного обсуждения карабахской проблемы.

Если читатели внимательно следили за обсуждениями, наверное заметили, что армянский премьер говорил о своих «мини-революциях» и недвусмысленным образом заявил, что он фактически является первым армянским политическим лидером – руководителем страны, который якобы не раз отмечал и теперь продолжает отмечать, что все возможные сценарии урегулирования карабахской проблемы должны быть приемлемыми и для азербайджанского народа.

Тут, конечно, новый армянский премьер-министр, как минимум, частично прав. Если не считать всем известный случай о том, что экс-президент Армении Л.Тер-Петросян в свое время также говорил о необходимости скорейшего разрешения карабахской проблемы и о неизбежности серьезных уступок, премьер Пашинян после определенной паузы на самом деле, впервые заговорил о том, что необходимо учитывать интересы и азербайджанского народа.

Но сделал и продолжает делать это с особой, только ему свойственной оригинальностью: с одной стороны, он подчеркивает, что сценарии разрешения карабахского конфликта должны учитывать интересы азербайджанского народа, а с другой, то Нагорный Карабах объявляет «независимым политическим образованием», то заявляет, что Нагорный Карабах якобы является «неотъемлемой частью» Армении…

Есть ли тут хоть какая-та логика? Думаем, что нет. По той простой причине, что азербайджанский народ и его правительство свои интересы не раз заявляли — вполне однозначно и, как уже заметили, многократно! Позиция Азербайджана в первую очередь предусматривает поэтапное разрешение конфликта, де-оккупацию азербайджанских земель, соответствие будущего статуса Нагорного Карабаха основному закону Азербайджана, т.е. его Конституции…

Интересно, какие из этих перечисленных условий совсем уж новая, как говорится, свежая — революционная армянская власть и ее лидер Н.Пашинян считают наиболее приемлемыми, непротиворечащими интересам Армении и ее народа?

Заметим, что во время панельных обсуждений, когда президент И.Алиев подчеркнул необходимость освобождения оккупированных районов, премьер-министр Армении сделал опять же весьма оригинальное замечание, отметив, что для Азербайджана эти районы являются всего лишь территорией, а для Нагорного Карабаха — это вопрос безопасности, т.е. он фактически пытался обосновать «необходимость» оккупации этих районов.

Поэтому возникает резонный вопрос: неужели Н.Пашинян старается учитывать интересы азербайджанского народа, обосновывая необходимость оккупации даже тех районов, которые не входят в состав Нагорного Карабаха или же предварительно «определяя» статус Нагорного Карабаха, который по требованиям Азербайджана, в будущем должен определиться референдумом и в соответствии с основным законом страны!..

Вот что еще сказал Пашинян: Что касается второй части, то недавно мы организовали взаимные поездки журналистов. Считаю, что мы должны оценить эту практику. Мы должны оценить ее негативные и позитивные стороны, потому что часть общества как в Армении, так и в Азербайджане не особо поддержали данный формат. Но оба лидера приняли решение сделать такую попытку.

После нашей встречи в столице Таджикистана Душанбе мы совершили с Президентом Аливым малую революцию, так как в результате этой встречи напряженность в целом ослабла, в невиданной степени. Нам удалось наладить прямую линию для контакта и информации. Должен признать, что в этом случае мы с Президентом Алиевым являемся соавторами данной инициативы.

Касательно живых потерь заметим, что, когда на панелях конференции обсуждалась карабахская проблема, в Азербайджане похоронили очередного погибшего от пули армянского снайпера военнослужащего – совсем молодого воина азербайджанской армии. Неужели это и есть мини-революция Н.Пашияна?..

По поводу поездок журналистов можно заметить, что раньше их было довольно много и вряд ли кто-то сможет нас убедить в том, что они привели к каким-то позитивным сдвигам, — по крайней мере для Азербайджана…

К сожалению, когда армянский лидер неистово говорил о своих мини-революциях гуманитарного характера, ему забыли припомнить, что он почему-то не поддержал инициативу азербайджанского президента об освобождении всех заложников и пленных по принципу «всех на всех».

Напомним, что с этим весьма гуманным предложением азербайджанская сторона выступила год тому назад. Вряд ли истинный демократ, воистину стремящийся нести людям добро и свободу противился бы такому процессу…

Ведь судебными разбирательствами против экс-президента Р.Кочаряна и других, Пашинян хочет показать, что права и свободы людей являются для него самой высокой ценностью! Тогда почему же он противится освобождению заложников и пленных тридцатилетней необъявленной войны?..

Официальный Баку не раз заявлял, что готов поддержать даже самую небольшую конструктивную инициативу, лишь бы у Армении и у ее нынешней власти было бы такое желание. Но чем же занимается новая и революционная власть Армении? Изучает «этническую карту» Южного Кавказа времен Римской империи!..

Мы вовсе не являемся специалистами по исторической и политической географии, даже по демографии. Но невольно напрашивается вопрос: интересно, сколько же было армян во времена Римской империи, если их даже теперь всего лишь пять-шесть миллионов?

Для любителей-исследователей заметим, что в последние годы своего научного творчества профессор С.П.Капица (да, автор и ведущий известной передачи «Очевидное и невероятное») занимался проблемами именно демографии, вывел и открыл какие-то законы и уравнения в этой области.

Пусть армяне или любители мифов и мифологий, всяких «альтернативных хронологий», воспользовавшись теорией профессора С.Капицы, восстанавливают этнические показатели или диаграммы — палитру Южного Кавказа времен римских завоеваний – может на самом деле, «китайцами» были наши горе-соседи тех лет?