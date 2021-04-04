В Чехии не будет продлевать режим ЧС на фоне COVID-19

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что власти страны не намерены продлевать режим чрезвычайной ситуации на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что режим ЧС закончит действовать в следующее воскресенье, 11 апреля.

Премьер добавил, что принять такое решение рекомендовал министр национального здравоохранения Ян Блатный.

Бабиш уточнил, что, по мнению минздрава Чехии, в стране наблюдается тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации, которая происходит на фоне наращивания темпов вакцинации населения.