Украина не будет продолжать соглашение с Россией о транзите газа после 31 декабря 2024 года. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — отметил министр.

Галущенко рассказал, что в прошлом году Украина провела стресс-тест газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший способность системы работать без транзита.

Глава минэнерго также напомнил заявление европейского комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон по поводу незаинтересованности Евросоюза в продлении контракта.

«Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа — не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG», — отметил Галущенко.

На рынке достаточно альтернатив российскому газу, добавил он. Ряд европейских стран уже пользуются ими — в частности, Германия, которая за полтора года свела зависимость от российского газа почти до нуля.

По словам министра, Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет увеличения внутренней газодобычи. (Корреспондент.net)