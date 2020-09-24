В Чехии фиксируют пятикратный рост числа больных COVID-19 в тяжелой форме

Власти Чехии фиксируют пятикратное увеличение числа зараженных коронавирусом, которые переносят инфекцию в тяжелой форме. Об этом заявил министр здравоохранения республики Роман Примула, сообщает ТАСС.

«В Чехии в настоящее время госпитализированы 628 пациентов с коронавирусом, из которых 120 находятся в тяжелом состоянии, а это в пять раз больше, чем было в конце августа», — заявил министр.

Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом складывается в Праге, где практически все койки с аппаратами ИВЛ заполнены пациентами с COVID-19, отметил Примула.

Ранее власти страны усилили карантинные меры на фоне рекордного прироста числа зараженных. Так, все заведения общепита в стране должны закрываться не позднее 22.00 и открываться не ранее 6.00.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших коронавирусом, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли.