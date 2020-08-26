В частные руки: многие госпредприятия являются убыточными и нуждаются в приватизации

Приватизация в Азербайджане началась в конце 90-ых годов прошлого века, и тогда процесс сопровождался многочисленными ошибками и недочетами, которые снизили ее эффективность. На сегодняшний день большая часть объектов принадлежит частному бизнесу, но все еще остались предприятия, которые можно и нужно приватизировать. При этом важно не наступить на те же грабли.

В связи с пандемией аукционы по приватизации были приостановлены, но недавно возобновили свою работу.

Комментируя # очередной виток приватизации, экономист Фуад Ализаде отметил, что государство во всех странах является плохим управленцем. Оно не должно управлять бизнесом, но должно устанавливать определенные правила игры. Инициатива же по развитию бизнеса должна исходить от предпринимателей, населения. Нужно, по его словам, предоставить им возможности использовать свой опыт и энтузиазм для создания конкурентоспособной продукции. При этом, производство должно отвечать и требованиям экологии, быть менее энергоемким.

«Приватизация продолжается, и со времени ее начала было многое переосмыслено. Стало понятно, что пора двигаться вперед. Те предприятия, которые не имеют стратегического значения, должны быть приватизированы. Считаю, что приватизированы должны быть и поставщики коммунальных услуг, такие как Азеригаз, Азерсу, Азеришиг. Это должны быть частные, а не госкомпании», – считает он.

Ализаде отметил, что сейчас немало госкомпаний компенсируют некомпетентное управление за счет госбюджета.

Что касается интереса предпринимателей к приватизации, то экономист считает, что он не особо большой. Это связано или с тем, что предлагается не контрольный пакет, или с тем, что многие объекты находятся в таком запустении, что нецелесообразно их приобретать. В некоторых случаях проще построить новое, чем реанимировать старое. Иногда покупают здание ради территории, сносят и строят новое.

Чтобы бы толк от приватизации, нужно, как считает Ализаде, продвигать корпоративное управление, чтобы инициативы не исходили от одного руководителя. Но тут свою роль играет и менталитет, когда каждый может захотеть тянуть одеяло на себя. Так что, с корпоративным управлением у нас все непросто.

По словам председателя центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, в плохом управлении виноваты кадры.

«Немало госпредприятий пустуют, некоторые сдаются в аренду. Сейчас проводят аукционы, на которых выставляют «мертвые» предприятия, которые уже давно надо было приватизировать. В соцсетях видно, что у приватизации есть немало противников, но этот процесс надо довести до конца. Мы же остановились на полпути. В стране немало нерентабельных госпредприятий, на которые лишь расходуются бюджетные средства, и это необходимо исправлять», – сказал он.

По его словам, потребности экономики меняются, что необходимо учитывать. Агаев считает, что интерес у предпринимателей к приватизации есть, ведь приватизируемые здания добротно построены, в них есть инфраструктура. Их проще и дешевле привести в порядок, чем строить все с нуля.

Но есть немало юридических вопросов, которые должны быть решены.

«Государство не может диктовать, какой вид деятельности осуществлять на приватизированном объекте. У него это и не получится, что видно на примере приватизированных в свое время детских садов, на месте которых появились другие объекты. Если государство хочет диктовать свои условия, то должно продавать объекты за символическую плату или отдавать бесплатно, но с условиями. Конечно, государство должно контролировать соблюдение экологических и санитарных требований, –считает эксперт.

Экономист Натиг Джафарли отметил, что приватизация – давно обсуждаемая тема. Некоторые госпредприятия работают в убыток, что является нонсенсом, если принять во внимание тот факт, что они являются монополистами.

Имеет место завышение ими расходной части. Нужно или приватизировать или сдавать в аренду такие госпредприятия на долгий срок, лет на 25.

«Одними экономическими факторами ничего не добиться, нужны структурные изменения. Необходима реформа судебной системы, нужны стабильные налоговые правила. Постоянные поправки в налоговый кодекс пугают предпринимателей. Надо отметить, что внутренних инвесторов мало, потому основной упор стоит сделать на иностранных инвесторов. Но, – говорит экономист, – им нужны гарантии и прозрачность. Негативно на иностранных инвесторов влияет тот факт, что Азербайджан не вступил в ВТО, не подписал соглашение с ЕС».