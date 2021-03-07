В Букингемском дворце опасаются откровений Меган Маркл о разладе с Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри Меган Маркл может откровенно рассказать о разладе с Кейт Миддлтон в интервью Опре Уинфри, опасаются королевские помощники, пишет газета Sun.

Таблоид отмечает, что в Букингемском дворце уже приготовились к «жесткому разоблачению» от Меган Маркл.

Источник отмечает, что Меган может показать, насколько плохи отношения между ней, принцами Гарри, Уильямом и Кейт Миддлтон.

«Если она решила откровенно рассказать о времени, проведенном с Кейт, то ущерб, который может быть нанесен монархии, огромен», — рассказал источник.

Меган, как ожидается, также расскажет Опре о непростых отношениях со своим отцом Томасом Марклом. Интервью выйдет 7 марта. (gazeta.ru)

| 2021-03-07T12:28:12+04:00 7 марта 2021, 13:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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