В Букингемском дворце опасаются откровений Меган Маркл о разладе с Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри Меган Маркл может откровенно рассказать о разладе с Кейт Миддлтон в интервью Опре Уинфри, опасаются королевские помощники, пишет газета Sun.

Таблоид отмечает, что в Букингемском дворце уже приготовились к «жесткому разоблачению» от Меган Маркл.

Источник отмечает, что Меган может показать, насколько плохи отношения между ней, принцами Гарри, Уильямом и Кейт Миддлтон.

«Если она решила откровенно рассказать о времени, проведенном с Кейт, то ущерб, который может быть нанесен монархии, огромен», — рассказал источник.

Меган, как ожидается, также расскажет Опре о непростых отношениях со своим отцом Томасом Марклом. Интервью выйдет 7 марта. (gazeta.ru)