В городе Буча Киевской области началась эксгумация тел с места массового временного захоронения.

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она отметила, что у церкви большая могила — коммунальщики похоронили в ней жертв военных преступлений – погибших после обстрелов и убийств. «Ориентировочно здесь 67 тел. Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого получили, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались лишь фрагменты», — сообщила Венедиктова.

По ее словам, часть погибших были с документами, а остальных придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

«Далее — кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого. Буча была одним из полигонов так называемой «денацификации», а проще говоря истребления украинцев», — отметила генпрокурор. (unian.net)