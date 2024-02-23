В Ходжалинском районе проводятся дополнительные раскопки на месте обнаружения массового захоронения.

Как сообщает карабахское бюро Report из Ходжалы, что после обнаружения захоронения все другие работы в этом районе были приостановлены.

На территории находятся представители Генеральной прокуратуры и других государственных структур. Кроме того, в Ходжалы приглашены сотрудники бакинского офиса Международного комитета Красного Креста.

Отметим, что 21 февраля в Ходжалинскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении в Ходжалы человеческих останков. Отмечается, что останки были найдены вблизи бывшей ковровой фабрики в ходе работ по реконструкции.

Согласно информации, в результате проведенных до настоящего времени процессуальных действий было установлено, что обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум четырем людям (среди них предположительно один ребенок, в возрасте 4-5-лет), они были подвергнуты пыткам, у них были связаны руки. Предполагается, что они были захоронены не менее 25 лет назад.

В настоящее время продолжаются работы по полному обследованию места захоронения.