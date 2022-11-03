В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации.

Как передает АПА, об этом сообщил в Twitter генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино.

«Мы рады приветствовать армянскую и азербайджанскую пограничные комиссии во главе с заместителями премьер-министров Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым в Брюсселе для проведения их третьего заседания. Европейский союз призывает стороны предпринять шаги для улучшения безопасности в регионе и достижения прогресса в делимитации», — отметил представитель ЕС.