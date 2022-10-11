Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила в ходе брифинга, что США ожидают обсуждения поставки средств ПВО Киеву членами контактной группы по Украине 12 октября в Брюсселе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что завтрашние дискуссии будут сосредоточены вокруг того, как обеспечить поставки Украине средств противовоздушной обороны», — сказала она.

По словам Смит, государства-члены НАТО намерены продолжать поставлять вооружения Украине и признаков «раскола» единства внутри Альянса по вопросу оказания помощи Киеву нет.

Ранее сообщалось, что В ООН, НАТО, ЕС и ряде европейских государств осудили ракетные удары по Киеву и другим украинским городам 10 октября.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала Киеву скорую отправку первой из четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T. Франция выразила готовность расширить военную поддержку Украины.