В Бразилии за сутки коронавирусом заразились более 39 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за последние сутки увеличилось более чем на 39 тыс, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

По данным министерства, за последние 24 часа бразильские медики диагностировали COVID-19 у 39 023 жителей страны. Таким образом, число заражений в Бразилии возросло до 1 839 850.

Также за сутки в результате заболевания погиб еще 1 071 пациент. Всего с начала пандемии умерли 71 469 заразившихся, вылечились более 1,1 млн человек.

Бразилия находится на втором месте после США по числу как зараженных коронавирусом.