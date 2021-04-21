В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке

Один человек погиб и двое получили травмы в результате крушения легкого реактивного самолета Learjet 35 при посадке в аэропорту Пампулья, по предварительной информации, он садился с нераскрытым шасси, сообщает РИА Новости.
«В авиакатастрофе в аэропорту Пампульи погиб пилот и еще двое получили ранения… По данным пожарной службы, погиб 76-летний второй пилот Эустакио Авелар», — сообщил портал G1 со ссылкой на компанию Infraero, управляющую аэропортом Пампулья.
Сообщается, что восьмиместное воздушное судно 1976 года выпуска перед крушением выполняло тестовый полет после технического обслуживания в аэропорту города Белу-Оризонти, на борту находились три человека. Первый пилот, 28-летний Габриэль Сантуш Назарет, вертолетом доставлен в больницу в тяжелом состоянии, пассажир, который находился в салоне, отделался ушибами.