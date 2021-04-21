В Бразилии бизнес-джет разбился при посадке

Один человек погиб и двое получили травмы в результате крушения легкого реактивного самолета Learjet 35 при посадке в аэропорту Пампулья, по предварительной информации, он садился с нераскрытым шасси, сообщает РИА Новости.

«В авиакатастрофе в аэропорту Пампульи погиб пилот и еще двое получили ранения… По данным пожарной службы, погиб 76-летний второй пилот Эустакио Авелар», — сообщил портал G1 со ссылкой на компанию Infraero, управляющую аэропортом Пампулья.