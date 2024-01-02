Во вторник, 2 января, в Японии случилось серьезное происшествие с пассажирским самолетом. Он принадлежит авиакомпании Japan Airlines.

По предварительной информации, борт при посадке столкнулся с самолетом береговой охраны в небе над токийским аэропортом. Кадры в Сети свидетельствуют о возгорании двигателя. На других записях видно, что фюзеляж охвачен черным дымом и пламенем. Проводится эвакуация пассажиров.

Сообщается, что транспорт следовал из северного японского города Саппоро в Токио. Всех пассажиров и членов экипажа горящего в токийском аэропорту пассажирского самолета удалось эвакуировать. Airbas А350 может перевозить от 250 до 350 пассажиров в типовой трёхклассной конфигурации, с максимальной вместимостью 440—550 пассажиров.