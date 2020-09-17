В Берлин доставлены бутылки из номера Навального в Томске

Бутылки из гостиничного номера Алексея Навального в томской гостинице Xander Hotel доставлены в Берлин. Об этом заявил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, передает РИА «Новости».

«Шеф штаба Навального попросил меня убедиться, что бутылки будут перевезены, хотя в них все еще была жидкость. Команда сделала это возможным», — заявил Бизил.

Ранее на странице Навального в Instagram появилось заявление, что яд «Новичок» был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.