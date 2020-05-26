В Белоруси из-за пандемии браки будут регистрировать в присутствии не более 10 человек

Правительство Белоруси в условиях пандемии коронавируса ограничило до 10 человек присутствие гостей на торжественной церемонии регистрации брака. Об этом говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном во вторник на национальном правовом интернет-портале и вступившем в силу в этот же день.

«Установить, что дополнительные платные услуги [по регистрации браков] <…> оказываются в присутствии минимального количества гостей, но не более 10 человек», — отмечается в документе.

В нем уточняется, что решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимается уполномоченным должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния.(ТАСС)