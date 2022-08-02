США не считают встречные предложения Москвы по обмену заключенными серьезными. Об этом в заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«(Нам) было сделано контпредложение, которое мы не считаем серьезным контрпредложением. Очевидно, что я не буду отсюда вести переговоры», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, она не готова раскрыть детали обсуждаемой сделки. При этом добавила, что Вашингтон заинтересован в добросовестном диалоге с российской стороной, чтобы освободить Грайнер, которую судят за контрабанду наркотиков, и Пола Уилана, отбывающего срок за шпионаж.

Ранее, 27 июля, телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки.

Отмечалось, что предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана. (iz.ru)