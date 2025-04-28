Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие в Украине, приуроченное к празднованию Дня победы в мае, недостаточно, в Вашингтоне ждут полноценного мира. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь американского президента Каролин Ливитт.

«Как я понимаю, Владимир Путин сегодня предложил временное перемирие. Президент Трамп дал понять, что хочет полноценного прекращения огня, остановить убийства, остановить кровопролитие», — сказала она во время брифинга. По словам Ливитт, «разочарование» Трампа в главах обоих воюющих государств нарастает.

Ранее Путин объявил, что Россия в одностороннем порядке из «гуманитарных соображений» введет режим прекращения огня в Украине на время празднования 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. «С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 по 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — сказано в сообщении Кремля. Киев должен «последовать этому примеру», добавили российские власти. При этом ВС РФ оставляют за собой право на «адекватный и эффективный» ответ в случае нарушения перемирия.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в свою очередь призвал Москву к «немедленному» прекращению огня. «Зачем ждать 8 мая, если можно остановить боевые действия прямо сейчас, выбрав любую дату, и установить перемирие сроком на 30 суток», — цитирует министра пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины. (moscowtimes.ru)