Израильская сторона «в основном» приняла предложение о шестинедельном перемирии в секторе Газа c палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Об этом сообщают CNN и Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома.

Согласно плану, прекращение огня позволит освободить заложников, в основном женщин, пожилых людей и раненых, а также доставить в Газу гуманитарную помощь. Financial Times уточняет, что ХАМАС пока не согласился освободить указанные категории удерживаемых.

СМИ сообщают, что представители палестинской группировки приехали в Каир для продолжения переговоров по обменной сделке. Прибытие израильской делегации ожидается.

Предыдущий обмен проходил в конце ноября и продлился почти неделю.

По данным CNN, в течение шести недель будет разработан второй этап обмена заложников и доставки помощи в сектор. (svoboda.org)