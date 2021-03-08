В Белом доме посчитали интервью принца Гарри и Меган Маркл частным делом

Белый дом считает интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри их частным делом и не комментирует его содержание. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

При этом она подчеркнула наличие «прочных и непоколебимых отношений» Вашингтона с Лондоном. «Конечно же, многие из нас смотрели интервью, как и многие американцы, а также люди по всему миру. Меган Маркл является частным лицом, и Гарри тоже в данный момент», — ответила она на просьбу сообщить, имеется ли какая-либо реакция президента США Джо Байдена на интервью, в том числе на заявления Маркл о расизме.

«Любому человеку требуется смелость, чтобы выйти и рассказать о своих собственных проблемах, связанных с психическим состоянием, рассказать свою личную историю. Конечно же, президент считает именно так», — пояснила Псаки. «Мы не будем здесь предоставлять дополнительных комментариев от лица президента или других, учитывая, что речь идет о частных лицах, которые поделились своей историей и рассказали о своих проблемах», — добавила пресс-секретарь Белого дома. (ТАСС)