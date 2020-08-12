В Беларуси запретили продажу пиротехники

«Совет министров Республики Беларусь постановляет: ввести запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до особого решения Совета министров», — говорится в постановлении №475, которое датировано 11 августа.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.