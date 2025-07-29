В Стамбуле (Турция) из-за лесных пожаров запрещена продажа и использование фейерверков и другой легковоспламеняющейся пиротехники.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, информацию распространила администрация Стамбула.

Отмечено, что запрет будет действовать в течение трех месяцев.

«В рамках мер по борьбе с лесными пожарами доступ в лесные массивы запрещен с 23 июня по 15 октября. Помимо этого, продажа и использование фейерверков, сигнальных ракет, факелов и других взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ в Стамбуле запрещены с 29 июля по 28 октября 2025 года», — говорится в информации.

Также подчеркнуто, что к предприятиям и лицам, не соблюдающим запрет, будут приняты правовые меры.