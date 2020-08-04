В Беларуси проходят оперативно-тактические учения с ВВС и войсками ПВО

Первый этап оперативно-тактического учения с участием ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси начался во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск — Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям», — отметили в оборонном ведомстве.

По данным пресс-службы, район полетов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и ЗРК «Тор-М2» с позиций в районе аэродромного участка дороги (АУД). Также, проинформировали в Минобороны, вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию АУД от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп. (ТАСС)