В Батуми и Кобулети установили палатки для бесплатного тестирования на коронавирус

Во время курортного сезона любой желающий на побережье Аджарии сможет пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Наряду со старым бульваром Батуми аналогичная палатка была установлена на новом бульваре и в парке Кобулети.

На Батумском бульваре поставили палатку для бесплатного тестирования на коронавирус, специалисты взяли первые образцы. Ответы будут известны в течение 24 часов после сдачи анализа, передает Грузия Онлайн.

По словам министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, тестирование будет полностью бесплатным, а продолжительность работы палаток будет зависеть от продолжительности туристического потока.

«Сегодня палатки будут технически налажены, в них разместятся бригады, а с завтрашнего дня они начнут интенсивную работу. Палатки будет тестировать желающих с 17:00 до 22:00, но в случае необходимости время будет увеличено», — заявила Нино Нижарадзе.