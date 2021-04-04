В Балтиморе прекратят производство вакцины AstraZeneca

Администрация президента Джо Байдена приняла решение, что завод Emergent Biosolutions в Балтиморе (штат Мэриленд), на чьих мощностях производятся вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson, перейдет полностью под контроль последней. Таким образом, производство препарата AstraZeneca на этих мощностях будет остановлено, сообщила в субботу газета The New York Times, передает ТАСС.

По ее сведениям, на такой шаг новые власти США пошли после того, как 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson оказались испорченными из-за смешения по ошибке компонентов препаратов двух производителей. Администрация Байдена обеспокоена, что из-за этого инцидента доверие населения к этим двум препаратам может подорваться, что идет вразрез с планами американских властей ускорить темпы вакцинации в стране. Как отмечает издание, вакцина Johnson & Johnson в отличие от препарата AstraZeneca является однокомпонентной, помимо этого, американская компания уже в конце февраля получила одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США на использования своей вакцины в то время, как препарат AstraZeneca пока еще не разрешен к применению в Соединенных Штатах.

Руководство AstraZeneca ведет переговоры с властями США о поиске новой площадки для производства своей версии вакцины. При этом представитель завода заявил, что производство препарата британско-шведской компании не будет прекращаться, пока на предприятие не поступит измененная версия договора.