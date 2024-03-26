В Балтиморе (штат Мэриленд, США) сегодня ночью обрушился четырёхполосный автомобильный мост через реку Патапско после того, как в его опору врезалось грузовое судно.

На мосту в это время находилась дюжина автомобилей. По данным Associated Press, спасатели ищут как минимум семь человек, которые могли оказаться в воде.

Контейнеровоз «Дали» под флагом Сингапура, который врезался в опору моста, загорелся и затонул.

Мост, протяжённостью в два с половиной километра, был построен в 1977 году и назван в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора национального гимна США.