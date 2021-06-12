В связи с матчами чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020) в Баку с 12 июня запущены автобусные экспресс-перевозки, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

БТА подготовило план по доставке болельщиков на матчи ЕВРО-2020. По плану, болельщиков, которые приобрели билеты на матчи, на Бакинский олимпийский стадион и обратно доставят экспресс — автобусы.

Водители этих автобусов уже прошли медобследование.

Отметим, что автобус маршрута X-1 будет отправляться на Бакинский олимпийский стадион от кинотеатра «Севиндж» у станции метро «Гара Гараев», а X-2 — от парка Самеда Вургуна в районе станции метро «28 Мая» (улица Диляры Алиевой).

Автобусы будут отправляться за три часа до начала игры. Доставка болельщиков будет прекращена за полчаса до начала матча.

Перевозки — бесплатные.

Для доставки зарубежных болельщиков на стадион будут задействованы автобусные маршруты P21 и P22.

Автобус P21 будет отходить от улицы Х.Р.Улутюрка (перед Deniz Mall). Автобус P22 будет курсировать от Терминала общественного транспорта Бакинского олимпийского стадиона до бульвара Белого города и обратно.

Проезд для представителей медиа, прошедших аккредитацию на матчи ЕВРО-2020, и волонтеров будет бесплатным.

Отметим, что сегодня, в 17:00, на Бакинском олимпийском стадионе состоится матч между командами Уэльса и Швейцарии. Остальные две игры группы А также пройдут в Баку. Это матчи Турция – Уэльс (16 июня) и Швейцария – Турция (20 июня).

Четвертьфинал ЕВРО-2020 состоится в Баку третьего июля, начало — в 18:00 по местному времени.

Отметим, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

В прошлом году чемпионат Европы по футболу был перенесен в связи с пандемией коронавируса.