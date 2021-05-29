Сотрудники органов внутренних дел на территории Бинагадинского и Насиминского районов Баку задержали в общественных местах двоих активных больных коронавирусом.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу.

Одного из задержанных доставили домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Было установлено, что другой гражданин проходил лечение в больнице модульного типа на территории Абшеронского района, но самовольно покинул медучреждение, его доставили в больницу для продолжения лечения.