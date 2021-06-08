Увеличено количество пунктов вакцинации препаратом Pfizer.

Как сообщили АПА в Минздраве, привиться Pfizer помимо Бакинского оздоровительного центра и амбулатории Центральной клинической больницы на улице Зарифы Алиевой 5, можно также в «Leyla Medical Center», в «Caspian İnternational Hospital» и Городской клинической больнице № 2 имени М.Э.Эфендиева.

Министерство информирует граждан, обращающихся в частные клиники, о том, что процесс вакцинации будет проводиться в соответствии с внутренними правилами каждого учреждения.