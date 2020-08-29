В Баку, Сумгайыте и на Абшероне сохранятся некоторые ограничения

В городах и районах, где действует строгий карантин, общественный транспорт не будет работать на выходные в нижеприведенные дни.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Отмечается, что в городах и районах, где действует строгий карантинный режим, 5 сентября с 00:00 до 06:00 часов 7 сентября; 12 сентября с 00:00 до 06:00 14 сентября, 19 сентября с 00:00 до с 06:00 21 сентября, 26 сентября с 00:00 до 06:00 28 сентября общественный транспорт не будет функционировать.