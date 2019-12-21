Сегодня в Баку стартовала зимняя ярмарка «Из села в город» по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщает Report, ярмарки организованы ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» и продлятся до 30 декабря.
Ярмарки проходят в Наримановском, Бинагадинском, Ясамальском, Сураханском и Абшеронском районах по следующим адресам:
Пересечение улицы Сейфаддина Даглы с проспектом Гусейна Джавида в Ясамальском районе (рядом с Space TV)
Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова 5Б (рядом с кинотеатром «Ингилаб»)
Наримановский район, рядом с метро «Гянджлик»
Г. Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А
Сураханский район, поселок Гарачухур, пересечение улиц Ахмеда Мехбалыева и Этибара Бекирли (рядом с парком Нефтяников).