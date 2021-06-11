Азербайджанский национальный музей ковра постоянно реализует новые проекты, программы, организует интересные мероприятия и фестивали для детей всех возрастов. С этой целью детский отдел музея налаживает тесное сотрудничество с образовательными учреждениями и различными детскими организациями. Дети знакомятся с экспозицией музея, посещают однодневные или рассчитанные на месяц мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, обучаются искусству ковроткачества, вышивке, рисованию, изготовлению игрушек, смотрят кукольные представления и слушают сказки.

Такие занятия воспитывают вкус, приобщают детей к национальным ценностям, многовековым традициям и образу жизни нашего народа, повышают интерес к музеям, положительно влияют на духовное развитие.​

Одним из таких интересных и важных проектов Азербайджанского национального музея ковра стала образовательная программа «Показ мод из бабушкиного сундука», включающая создание и продвижение образцов национального костюма, сообщает #.

В программе, которая длилась с 1 марта по 1 июня, приняли участие подростки 10-18 лет. Специалисты детского отдела музея провели с ними теоретические и практические занятия, посвященные истории национальной одежды, разработке эскизов, правилам использования тканей, кройке и шитью, а также различным видам вышивки.

11 июня в Азербайджанском национальном музее ковра были вручены сертификаты 9 юным участникам и прошло модное дефиле, включающее 14 созданных ими работ.