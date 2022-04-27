6 мая в Международном мугамном центре состоится торжественный вечер, посвященный 75-летию со дня рождения и 55-летию научно-педагогической деятельности выдающегося тариста, Народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, кавалера орденов «Слава» и «Почет», профессора, лауреата международных конкурсов Рамиза Кулиева.

Как сообщает #, вечер состоится при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Международного мугамного центра. На вечере состоится презентация книги — «Воспоминания» известного тариста, новых двух учебников для двух таров и фортепиано (к 100-летию Бакинской музыкальной академии) и документального фильма, посвященного творчеству тариста Рамиза Кулиева.

Напомним, что 26 апреля в Бакинской музыкальной академии с большим успехом прошла научная конференция и торжественный концерт к 75-летию профессора Рамиза Кулиева.