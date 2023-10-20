В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова 22 октября состоится юбилейный вечер народного писателя, председателя Союза писателей Азербайджана (СПА) Анара, посвященный его 85-летию, сообщает #.

В мероприятии также примут участие друзья и коллеги мастера, среди которых — народные артисты Азербайджана Фахраддин Манафов, Мехрибан Зяки, Ильгар Мурадов и народный писатель Чингиз Абдуллаев.

Гостей вечера ждут интересные рассказы, воспоминания от участников мероприятия.

Анар Рзаев — кавалер государственных орденов Азербайджана «Шохрат», «Шараф», «Истиглал», «Эмек» I степени, лауреат Государственной премии, Премии Гейдара Алиева.

Анар является автором множества интересных произведений, затрагивающих в основном проблемы современности. Влияние произведений, характеризующихся актуальностью темы, индивидуальностью стиля, совершенством языка и глубокой жизненностью и прививающих высокие моральные качества на формирование вкуса широкой читательской аудитории, заслуживает самых высоких слов.

Самыми известными произведениями Анара являются «Шестой этаж пятиэтажного дома», «Комната в отеле», «Юбилей Данте», «Я, ты, он и телефон».

По сценариям Анара снято около 15 фильмов («День прошёл», «Тахмина», «Комната в отеле» , «Посол зари» и т.д.), в трех из которых он выступил в качестве режиссера. По одному из его рассказов на «Мосфильме» режиссёром Самсоном Самсоновым был снят фильм «Каждый вечер в одиннадцать» по сценарию Эдварда Радзинского.