В Баку пройдет марафон, который дарит надежду

В Азербайджане вот уже в четвертый раз пройдет благотворительный забег Wings for Life в формате App Run — бег с помощью приложения.

Как сообщили «Зеркало» организаторы забега в Баку из компании Red Bull, марафон состоится 3 мая.

Стартовая площадка, с которой осуществить свой забег может каждый желающий, будет расположена у Дворца водных видов спорта (Aquatic Palace). Чтобы принять участие в забеге, необходимо пройди регистрацию.

Wings for Life World Run называют марафоном, который дарит надежду. Это уникальный всемирный забег, который начинается в одно и то же время по всему миру в более чем 30 странах.

В марафоне принимают участие, как бегуны, так и атлеты на креслах-колясках. Финиш для каждого участника наступит в разное время и на разном расстоянии, потому что это тот необычный формат, когда финишная черта сама догоняет бегунов. Основной особенностью соревнований The Wings for Life World Run является то, что участники проходят не фиксированное расстояние, как в других соревнованиях. Дистанция зависит от темпа участника. Через полчаса после старта специальный автомобиль-финиш, так называемый catcher car выезжает на трассу и движется со скоростью, описанной в регламенте соревнований.

Целью соревнования является сбор средств для некоммерческого фонда Wings for Life. Все средства, вырученные со вступительных взносов, полностью перечисляются в пользу фонда, занимающегося исследованиями травм спинного мозга. Жизненно важные исследования и клинические испытания возможны только благодаря взносам, которые делают участники забега.

«Мы хотим помочь людям, которые в силу различных обстоятельств оказались прикованы к креслу-коляске. Наша главная цель – найти средство для лечения травм спинного мозга и позвоночника», — говорят создатели фонда, напоминая участникам забега со всего мира о том, их вклад в общее доброе дело помогает нуждающимся людям приблизиться к конечной цели фонда.

Чтобы присоединиться к забегу в Баку, участники должны скачать на свои смартфоны приложение Wings for Life World Run, затем регистрацию и получить свой порядковый номер бегуна.