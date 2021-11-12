Впервые в Азербайджане в Баку пройдет фестиваль Латвийских анимационных фильмов под названием «Маленькая нация — большая анимация», сообщает #.

Фестиваль организован Посольством Латвийской Республики в сотрудничестве с “Park Cinema».

Открытие фестиваля состоится в понедельник, 15 ноября, в 19:00. в кинотеатре Park Cinema (Пламенные башни). Перед открытием в 17:00 состоится брифинг для журналистов с участием известного режиссера латвийских анимационных фильмов Владимира Лещёва.

В день открытия будут показаны следующие фильмы Владимира Лещёва: «День электрика», «В ожидании Нового года», «Дождливые дни», «Крылья и весла».

Латвийская анимация предназначена как для детей, так и для взрослых.

Фестиваль продлится до 21 ноября, каждый день по 2 сеанса.

В рамках фестиваля 16 ноября в 15:00 в кинотеатре «Park Cinema» состоится мастер-класс Владимира Лещева.

В рамках Фестиваля в Instagram на странице “Park Cinema” открыт конкурс на 2 билета от Air Baltic и 2 билета от “Park Cinema”.