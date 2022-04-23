23-24 апреля Азербайджанской Европейской школе (EAS) проходит международная конференция по образованию.

На церемонии открытия приняли участие начальник управления образования города Баку Мехрибан Валиева, эксперт в сфере образования, заслуженный учитель Асиф Джахангиров, директор EAS Франческо Банчини.

Конференция посвящена вызовам, связанными с пандемией и состоянию образования в постпандемический период, потребностям в обучении учителей и способам адаптации к новым нормам. В то же время важными темами конференции являются обеспечение доступности образования для всех учащихся и вовлечение их в процесс обучения.

Мехрибан Валиева заявила, что самыми важными вызовами во время пандемии стало способы обеспечения эффективного дистанционного образования, а также поддержка учащихся и родителей в этот непростой период.

По мнению Асифа Джахангирова, подход к образованию должен измениться: «Сейчас в мире идут войны. Образовательный процесс любит тишину и мир».

«Немаловажным является индивидуальный подход к каждому ученику. Нужно прививать к учащимся не любовь к предметам, а увидеть в каких сферах он может себя развить, его возможности»,- сказал он.

В рамках двухдневной конференции с докладом на тему «Пандемическое и постпандемическое обучение и преподавание в классе» выступит профессор Калифорнийского государственного университета Марис Томпсон, а профессор Калифорнийского государственного университета Чарльз Затман выступит с докладом на тему «Доступ и равные возможности в образовании».